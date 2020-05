Mercato – Longo al Venezia: prove di permanenza. Ma serve il nuovo accordo con l’Inter

Samuele Longo di squadre ne ha girate tante. Tra Spagna e Italia l’Inter ha sempre aspettato il momento in cui potesse fare il salto di qualità e diventare, come ci si aspettava, un giocatore da Serie A. Così non è mai stato e quindi il giocatore ha continuato a viaggiare, prestito dopo prestito. Da gennaio lo stesso Longo è al Venezia e pare aver trovato i suoi spazi e la sua dimensione. Come riportato da TuttoVeneziasport il calciatore e la società sono contenti. Tutti vogliono che il rapporto continui, soprattutto dopo i 3 gol in 5 presenze con la squadra arancioneroverde.

Come detto, i lagunari cercheranno di trattenere il ragazzo, dati anche i buoni rapporti che intercorrono tra le due società. Il problema rimane ora lo scoglio rinnovo. Già, perché il Venezia vorrebbe tenere il giocatore ancora in prestito dall’Inter. L’attaccante ha però il contratto in scadenza nel 2021, cosa che non permetterebbe all’Inter di lasciarlo a titolo temporaneo per un altro anno. Le parti sembrano già essere al lavoro. Nel caso della fumata bianca ci sarà il via libera affinché il Venezia possa tenersi stretto Longo almeno un’altra stagione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!