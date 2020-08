Mercato – Vertonghen al Benfica, ma l’Inter continua a seguire Ndombele: dopo l’Europa League nuovi contatti

L’Inter continua a fare della Premier League una delle mete preferite per gli acquisti di mercato. Dopo aver portato a Milano, tra l’estate e l’inverno scorsi, Lukaku, Sanchez, Young, Moses ed Eriksen, infatti, i nerazzurri stanno seguendo altri due profili dall’Inghilterra, più uno che è già ‘saltato’. Il Benfica, infatti, ha ormai chiuso un accordo triennale con Jan Vertonghen, difensore centrale d’esperienza seguito, appunto, anche dal club di Viale della Liberazione. Al contrario, invece, è ancora molto viva l’ipotesi che porta a Tanguy Ndombele, possente centrocampista del Tottenham che piace molto ad Antonio Conte.

Secondo il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, come scritto su Twitter, la pista che porta al francese non è ancora da considerarsi chiusa. Al momento, il club nerazzurro è concentrato sulle fasi finali dell’Europa League, ma una volta conclusa la competizione per Marotta e Ausilio sarà tempo di tornare all’assalto del francese. Con la speranza di regalare a Conte il centrocampista muscolare che va chiedendo ormai da un anno.

