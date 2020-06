Mercato – Vertonghen valuta l’interesse dell’Inter, ma c’è una nuova proposta del Tottenham

Siamo entrati ufficialmente nel mese più caldo dell’anno per quanto riguarda i contratti dei calciatori in scadenza. Proprio come quello di Jan Vertonghen che, dinnanzi alla proposta ricevuta per il rinnovo, non ha ancora deciso cosa fare al prossimo 30 giugno quanto il precedente accordo con il Tottenham scadrà. Come riferito da Sky Sports, il centrale è molto richiesto sul mercato e starebbe seriamente valutando l’interesse nei suoi confronti di Inter e Napoli, così come quello di altri club spagnoli.

Ad ogni modo, per scongiurare il rischio di restare scoperto nei prossimi mesi, il Tottenham avrebbe proposto intanto un’estensione oltre la scadenza del 30 giugno fino alla data in cui verrà sancita ufficialmente sancita la fine dell’attuale stagione. Il difensore si è preso del tempo per riflettere, ma l’impressione è che la volontà di portare a termine l’annata ci sia tutta. Una volta scaduto a quel punto definitivamente il contratto, allora Vertonghen dovrà decidere cosa fare del suo futuro, cosciente che il prossimo potrebbe essere l’ultimo vero importante accordo in carriera.

