Mercato – Vice Handanovic, l’Inter sceglie Musso. Ma ci sono due ostacoli

E’ comprensibile che in un periodo in cui forzatamente il calcio giocato è stato richiamato ai box per una pausa dai tempi indecifrabili, i club abbiano iniziato a programmare le mosse del prossimo calciomercato. In casa Inter, ad esempio, l’infortunio di Handanovic che ha tenuto fuori lo sloveno per tutto il mese di febbraio, ha evidenziato una nuova criticità tra i pali. Ai nerazzurri serve al più presto un vice non solo affidabile, ma soprattutto un candidato a raccogliere l’eredità del capitano interista tra qualche anno.

Sappiamo che sotto questo punto di vista i profili più interessanti sul tavolo della dirigenza sono sempre stati due: Radu e Musso. Il primo, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha fatto bene nell’anno e mezzo tra i pali del Genoa, prima di essere messo ai margini con il ritorno di Perin e finire in un prestito sin qui deludente al Parma. Il secondo, secondo quanto riportato da gazzetta.it, è invece il candidato che al momento raccoglie maggiori preferenze da parte della dirigenza. Vi sono, però, due ostacoli da calcolare: Musso ha bisogno di giocare nel corso della stagione, e piace al Milan in caso di partenza di Donnarumma.

