Mercato – Vidal tiene in bilico il futuro di un compagno: il Barcellona aspetta una risposta

Sono in molti ad essere in attesa di un chiarimento da parte di Arturo Vidal sul suo futuro. Il centrocampista cileno, infatti, è corteggiato dall’Inter di Conte e Marotta ormai da mesi e di certo al Barcellona – in cui è considerato solamente una riserva – non se la sta passando bene. Adesso, però, anche il compagno Aleñá ha fretta di capire le intenzioni dell’ex Bayern Monaco, visto che dalla cessione o meno del cileno dipenderà la sua permanenza in squadra.

Il centrocampista spagnolo ha praticamente trovato l’accordo con il Betis per il trasferimento nella finestra di gennaio. Anche i due club spagnoli hanno già raggiunto l’intesa, ma a frenare improvvisamente potrebbero essere proprio i blaugrana. Come riferito dal Mundo Deportivo, il Barcellona ha infatti intenzione di privarsi di un solo centrocampista a gennaio. Ultimamente, proprio Aleñá sta trovando sicuramente più spazio in campo di Vidal. Adesso, però, il cileno è ad un bivio: serve al più presto una risposta.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!