Mercato – Vidal chiama Conte? L’Inter ha altre priorità: prima Tonali, poi chance Nainggolan

Nonostante l’eliminazione contro il Napoli nella partita di ieri sera al San Paolo, l’Inter rientra a Milano quantomeno con una buona notizia che riguarda Christian Eriksen. Il trequartista danese spegne le polemiche con una prestazione da migliore in campo e soprattutto dà una certezza in più a tutto l’ambiente in vista della programmazione per la prossima estate. Con un centrocampo già ben assortito dalla presenza di Brozovic, Barella, Sensi e dello stesso Eriksen, in entrata verranno fatti pochi movimenti.

Come scritto questa mattina da Tuttosport, la priorità sarà innanzitutto l’acquisto si Sandro Tonali, riconfermando in blocco i calciatori già citati. Con Borja Valero in scadenza, solamente uno tra Gagliardini e Vecino dovrebbe rimanere anche il prossimo anno, quando il rientro di Radja Nainggolan potrebbe essere seriamente valutato da Antonio Conte e da tutta la dirigenza. Il centrocampista belga, può infatti rappresentare per il tecnico leccese quel cursore che aveva chiesto alla dirigenza e che aveva individuato nel nome di Arturo Vidal.

Proprio il centrocampista cileno che dalla Spagna ha lanciato segnali importanti nelle scorse ore, di avvicinamento verso l’ex allenatore avuto alla Juventus. L’Inter, però, allo stato attuale potrebbe non operare alcun passo in avanti nei suoi confronti, vista la risposta eloquente fornita ieri sera da Eriksen e il ritorno a fine stagione con grande voglia di restare di Nainggolan.

