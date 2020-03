Mercato – Vidal resta un chiodo fisso di Conte. La verità sul ritorno di fiamma della Juventus

Se il Barcellona non avesse esonerato Ernesto Valverde lo scorso gennaio, probabilmente le strade tra il club blaugrana e Arturo Vidal si sarebbero già separate. E’ evidente che l’ex tecnico catalano rappresentava il principale motivo del malcontento del centrocampista cileno, rivitalizzato e divenuto protagonista invece con l’arrivo di Quique Setién in panchina. Antonio Conte, tecnico dell’Inter che lo aveva corteggiato più di chiunque altro nella finestra invernale, sembra non essersi arreso a riaverlo.

Come riferito da calciomercato.com, il club nerazzurro la prossima estate si tufferà nuovamente sul nome del cileno con maggiore convinzione rispetto a gennaio. I contatti tra i club rimangono continui, in virtù dei tentativi ripetuti che il Barcellona continua a fare nei confronti di Lautaro Martinez. Ad oggi, invece, è impensabile un ritorno di Arturo Vidal alla Juventus. Le parti erano state vicine invece lo scorso dicembre, quando il centrocampista aveva pure dato la propria disponibilità al trasferimento prima della bocciatura definitiva da parte del club bianconero.

