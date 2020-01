Mercato – Vidal, Eriksen e Nandez: chi prende le redini del centrocampo? L’analisi dei profili

Vidal, Eriksen e Nandez, tre nomi per un solo posto. Antonio Conte è stato chiaro, la sua priorità nel mercato di gennaio è un centrocampista con le caratteristiche dell’incursore, una mezz’ala fisica che porti ulteriore dinamismo e soprattutto movimenti senza palla. La prima scelta del mister leccese è Arturo Vidal, già da diverso tempo il nome del cileno è sul taccuino di Marotta, un giocatore perfetto per l’idea di gioco di Conte e per di più potremmo dire un vecchio amico vista l’esperienza alla Juventus.

Arturo Vidal: fisico e qualità

La trattativa con il Barcellona è in stand by, i catalani fanno trapelare che non intendono cedere il cileno in questa finestra di mercato. Valverde più volte ha ribadito che a gennaio non si muoverà nessuno, un messaggio forte e chiaro che però potrebbe anche essere una forzatura, vista la trattativa che con ogni probabilità porterà Todibo al Milan. L’accordo con l’agente Felicevich, lo stesso del connazionale Alexis Sanchez, c’è, ma col Barcellona si vive una situazione di tensione assoluta che per ora non da garanzie. Ecco quindi che l’Inter apre ad ipotesi alternative.

Christian Eriksen: estro e fantasia

L’alternativa porta un nome che ha un fascino e che a San Siro manca da tempo: Christian Eriksen. Il Tottenham ha tentato senza successo di prolungare il contratto in scadenza a giugno del classe 1992, ora ha quindi aperto alla cessione immediata per non meno di 20 milioni di euro, in modo da non privarsi del danese a zero. Dall’Inghilterra, ma soprattutto dal paese di provenienza del numero 23 degli Spurs, sono diventate numerose le voci su un possibile accordo per il trasferimento immediato di Eriksen alla corte di Conte.

Il giocatore nelle scorse settimane è stato accostato anche al Real Madrid, al PSG e al Manchester United, ma l’idea di giocare in Serie A sembra affascinarlo molto, visto e considerato che quando indossava la maglia dei lancieri dell’Ajax è stato vicinissimo al passaggio al Milan. L’Inter riflette, Eriksen è un giocatore differente rispetto alla richiesta di Conte, è un trequartista che sicuramente alzerebbe il tasso qualitativo della rosa, ma è più portato alla costruzione che alla fase difensiva. Dall’arrivo in Premier League nel 2013, il numero 23 ha collezionato 62 assist, nessuno come lui.

Nahitan Nandez: prospetto futuribile

Eriksen è dunque uno scenario da tenere sotto osservazione. L’ultima pista porta a Cagliari, club con il quale l’Inter vanta ormai un’ottima relazione. Dopo l’operazione Barella-Naingollan, nelle ultime settimane sono circolate le voci che vedrebbero l’interessamento dell’Inter a Nandez. L’uruguaiano è uno dei punti di forza della formazione di Maran, ma vive a sua volta una fase molto delicata nel rapporto col presidente Giulini per presunte inadempienze contrattuali. Il Cagliari, per meglio dire il ds Marcello Carli, ha ribadito in conferenza stampa l’incedibilità, ma nel frattempo ha fissato il prezzo: 80 milioni di euro. Nandez sarebbe un giocatore alla Vidal, un’alternativa ideale al cileno viste le sue caratteristiche di inserimento e sostanza in mezzo al campo.

Il mercato invernale è appena iniziato, Juventus e Milan hanno già puntellato le rispettive squadre, l’Inter è al lavoro per crescere ed avvicinarsi ulteriormente alla Juve e ha individuato i giocatori per farlo. Lavori in corso dunque: Conte vuole il suo incursore, Marotta ha il compito di soddisfarlo.

