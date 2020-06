Mercato – Vidal in regalo per Conte? Il presidente Zhang pronto all’acquisto

Ritorna di nuovo in auge il nome del centrocampista del Barcellona Arturo Vidal per il mercato dell’Inter. Il cileno è stato corteggiato a lungo dalla Beneamata ed in particolare dal suo allenatore Antonio Conte che non ha mai nascosto la sua ammirazione per il giocatore che ha già allenato ai tempi della Juventus. Secondo Tuttosport, il calciatore blaugrana potrebbe essere il regalo del presidente nerazzurro Steven Zhang al suo allenatore qualora quest’ultimo riuscisse a chiudere in modo positivo questa stagione.

Il tecnico leccese non condividerebbe i dubbi della società e di Marotta sul calciatore cileno, anzi lo considererebbe un’assoluta priorità per quanto riguarda il calciomercato, davanti anche sul baby-talento del Brescia Sandro Tonali che sembra essere vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra. Il motivo di questa scelta è il fatto che Conte, pur considerando Tonali un grande prospetto, è però consapevole della sua mancanza di esperienza internazionale. Il tecnico nerazzurro, in vista delle sfide dell’anno prossimo, considera quindi un’assoluta priorità aggiungere alla squadra leader carismatici con grande esperienza in ambito europeo, vista anche la possibile partenza del veterano Diego Godin il quale ha avuto non pochi problemi ad adattarsi al gioco di Conte in questa stagione.