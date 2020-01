Mercato – Vidal resta il primo obiettivo per l’Inter, ma uno scenario complica l’affare col Barcellona

Difficile leggere le ripercussioni che la sconfitta rimediata in rimonta ieri dal Barcellona in Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid avrà sull’uscita di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, che sul volo per l’Arabia Saudita era stato accerchiato dai senatori blaugrana con l’obiettivo di convincerlo a restare almeno fino a giugno, nella gara di ieri sera è pure partito titolare rimanendo in campo per tutto il corso dei 90′.

Nonostante il feeling con Ernesto Valverde non sia mai sbocciato, il club catalano sta cercando in ogni modo di farlo sentire importante. Dopo la deludente eliminazione in Supercoppa, dalla Spagna si parla però di un possibile scenario da qui alle prossime settimane. L’indiscrezione, confermata stamattina da La Gazzetta dello Sport, rivela la possibilità di un divorzio anticipato tra il Barcellona e lo stesso Valverde. Fosse così, sarebbe ancora più difficile per l’Inter definire l’arrivo di Vidal, ecco perché resta sempre vivo il nome di Eriksen del Tottenham, con cui i contatti sono continui.

