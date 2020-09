Mercato – Vidal, un ultimo sacrificio lo separa dall’Inter. Già lunedì ad Appiano?

Procede davvero spedita la trattativa tra Arturo Vidal e il Barcellona per la risoluzione del contratto. Il club blaugrana, infatti, ha consegnato a tutti i propri esuberi una ‘carta de libertad’, che consentirà ad ogni calciatore di poter lasciare gratuitamente il club, senza però ottenere in cambio buonuscita o incentivi vari. Il centrocampista cileno, legato ancora per un altro anno Barça, dovrà così rinunciare ad un ultimo anno di stipendio che gli avrebbe garantito 9 milioni di euro netti.

L’accordo di mercato con l’Inter, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, è già stato raggiunto sulla base di un biennale con opzione per il terzo da 6 milioni a stagione. Starà dunque al calciatore decidere se rinunciare immediatamente al contratto blaugrana per essere già dal prossimo lunedì ad Appiano Gentile a disposizione di Antonio Conte, o se continuare a trattare con il Barcellona per cercare fino all’ultimo di ricevere un riconoscimento economico prima di rompere l’attuale accordo che lega le due parti fino al giugno 2021.

