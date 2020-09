Mercato – Vidal sempre più vicino alla rescissione con il Barcellona. L’Inter va spedita

Il nome di Arturo Vidal non è mai stato abbandonato dalle parti di Via della Liberazione. Il centrocampista cileno è un pupillo di Antonio Conte che – finalmente – potrebbe riabbracciarlo nella prossima stagione. La rivoluzione in casa Barcellona con il cambio allenatore ha sicuramente dato una mano all’Inter, che è pronta ad approfittarne per piazzare il colpo di mercato.

Come riporta Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L’Originale la trattativa tra Vidal ed i blaugrana per la rescissione del contratto è sempre più vicina ed in nerazzurri procedono spediti verso il suo acquisto. La risoluzione potrebbe esserci già nelle prossime ore e Vidal firmerà un contratto di due anni con l’Inter. Si attende solo la fumata bianca.

