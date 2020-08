Mercato – Vidal tagliato fuori dal Barcellona: Conte spera ancora nel ‘suo’ guerriero

Ingenui coloro che pensavano che nel mercato dello scorso gennaio sarebbe bastato acquistare Christian Eriksen per far smaltire ad Antonio Conte la delusione per non aver ingaggiato Arturo Vidal. Le difficoltà di inserimento del trequartista danese in questi primi 7 mesi in Italia hanno infatti dimostrato che sarebbe stato il centrocampista cileno l’interprete ideale del gioco del tecnico leccese. Un sogno, quello di riabbracciare il proprio guerriero, che l’allenatore dell’Inter però non ha mai smesso segretamente di coltivare.

Come confermato dalle voci spagnole e questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport, Vidal è stato praticamente tagliato fuori dal progetto Barcellona e verosimilmente dovrebbe rescindere il proprio contratto che lo lega ai blaugrana. Conte sarebbe più che felice di poterlo riabbracciare, con l’idea di poter cambiare nuovamente modulo ed inserire la figura del trequartista per consentire ampia libertà di movimento al centrocampista cileno, lasciando aperte ovviamente altre opportunità ad un calciatore da rivitalizzare come Eriksen.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<