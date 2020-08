Mercato – Vidal tratta la rescissione con il Barcellona. Poi attesa la firma con l’Inter

“Pirlo? Se lui o il club mi chiamassero, sarei felice… Conte? Come allenatore è una macchina. Tatticamente, il numero uno. Ha saputo adattare le mie caratteristiche alla sua idea di gioco”. Con queste parole, in un’intervista rilasciata allo youtuber messicano Daniel Habif, Arturo Vidal ha parlato del suo futuro lontano da Barcellona. Insomma, non il miglior bigliettino da visita per un calciatore che l’Inter insegue da tempo e che potrebbe ingaggiare nel corso delle prossime settimane.

Antonio Conte, però, è più che sicuro dell’investimento in entrata e stavolta non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire il suo vecchio pupillo della mediana. Secondo le ultimissime di mercato riprese questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Vidal sta proseguendo i dialoghi con il Barcellona per trattare la risoluzione del proprio contratto. Al calciatore, infatti, è già stato riferito di non rientrare nei piani tecnici di Ronald Koeman ed è stato gentilmente messo alla porta insieme ad altri big come Rakitic e Suarez.

Una volta superato lo scoglio della rescissione, Vidal sarà finalmente libero di firmare per l’Inter a costo zero e riabbracciare il mentore Antonio Conte. Non dovrebbero esserci grossi ostacoli con il Barcellona per la risoluzione del contratto dal momento che lo stesso club blaugrana ha comunicato al calciatore di non voler più puntare su di lui per il futuro, ma – come spesso capita in queste occasioni – i negoziati potrebbero impiegare parecchio tempo.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<