Mercato – Vidal tratta per a liberarsi a zero dal Barcellona, vicino l’accordo con l’Inter: i dettagli

Il matrimonio fra l’Inter e Arturo Vidal s’ha da fare, almeno stando a quanto riportato da Calciomercato.com, che ha parafrasato la celebre frase del Manzoni per parlare della trattativa di mercato fra i nerazzurri ed il cileno. Quest’ultimo è infatti una priorità assoluta per Antonio Conte, che l’ha messo in cima alla lista dei desideri consegnata a Beppe Marotta. Il giocatore è ormai fuori dai progetti del Barcellona e sta cercando una risoluzione per liberarsi del contratto che lo lega ai catalani.

Vidal vorrebbe ricevere una buonuscita per svincolarsi e muoversi dunque a parametro zero, mentre il Barcellona spera di incassare qualcosa dal cartellino. Nel mentre l’agente del cileno è al lavoro per trovare l’accordo con Beppe Marotta sull’ingaggio, tema per cui non sembrano esserci ostacoli. La durata del contratto dovrebbe essere di due o tre anni: dalle parti di Viale della Liberazione filtra ottimismo circa il buon esito dell’affare.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<