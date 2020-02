Mercato – Viviano bloccato dall’Inter: oggi possibili nuovi esami per Handanovic

Prima di ingaggiare a parametro zero un altro portiere, l’Inter vuole valutare con calma tutte le possibili variabili. Innanzitutto andrà capito lo stato di salute di Samir Handanovic, il quale già oggi – secondo quanto riportato in edicola dal Corriere dello Sport – potrebbe sottoporsi a nuovi esami strumentali per capire a che punto del recupero è arrivato il capitano nerazzurro e soprattutto riuscire a realizzare delle previsioni sul suo futuro rientro.

Una volta stabilito tutto ciò, il club nerazzurro prenderà una scelta definitiva per Emiliano Viviano. L’ex estremo difensore di Spal e Sampdoria, che ha già sostenuto sia l’idoneità presso il Coni che i test medici ad Appiano Gentile, sta aspettando che l’Inter gli faccia sapere presto la decisione definitiva. Lo stesso Marotta, nel pre-partita di ieri sera, ha ammesso che i discorsi con il portiere svincolato sono già avanzati.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!