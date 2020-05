Mercato – Werner, cambia la volontà: ora la Serie A è un’opzione. Marotta ed Ausilio al lavoro

Per una porte che presumibilmente si chiude – come quella di Dries Mertes – ce n’è un’altra che si apre: Timo Werner. L’attaccante tedesco in forza al Lipsia è un obiettivo concreto per l’attacco dell’Inter in attesa di risolvere il tormentone legato alla trattativa tra Lautaro Martinez ed il Barcellona.

Se prima Werner – valutato 60 milioni di euro – aveva dato priorità assoluta alla Premier League dove il Liverpool è la squadra più interessata, ora – come riporta Calciomercato.com – l’attaccante ha aperto alla possibilità di un trasferimento in Serie A. I Reds tentennano, i nerazzurri invece no. Beppe Marotta e Piero Ausilio infatti sono in costante contatto con l’entourage del calciatore per un possibile arrivo a Milano, che ora appare molto più vicino.



