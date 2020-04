Liverpool, frenata improvvisa sul fronte Werner: l’Inter osserva, Marotta fiuta il sorpasso

L’Inter aggiusta il mirino: il Liverpool sembra essere in una fase di attesa nella trattativa per Timo Werner. Dopo essersi mossi prima di tutti, gli inglesi, che spingevano per il talento tedesco su spinta del tecnico Klopp, suo connazionale, starebbero frenando non poco in quella direzione. E, contemporaneamente, starebbero avanzando sondaggi più che conoscitivi sul nome di Victor Osimhen del Lilla, anch’egli, peraltro, sul taccuino di Marotta. Questa scelta spianerebbe la strada all’Inter che, scrive La Gazzetta dello Sport, ha in corso alcune valutazioni sulla base della possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona.

Liverpool-Werner, frenata: si inserisce l’Inter

L’effettivo rallentamento di casa Liverpool nella trattativa per Timo Werner stuzzica l’Inter, che ora sarebbe pronta a piazzare il sorpasso. Il tedesco vanta una clausola rescissoria di ‘soli’ 60 milioni di euro, esercitabile però fino alla metà di giugno. La somma non è eccessivamente alta, alla luce delle prestazioni offerte fin qui dal classe 1996 e dei prezzi medi del calciomercato. Marotta, quindi, osserva e valuta: cedere Lautaro a 111 milioni sostituendolo con Werner significherebbe, peraltro, averne ancora quasi la metà da poter spendere su ulteriori rinforzi per la rosa di Antonio Conte. Se a questi si aggiungessero poi i soldi dei riscatti dei vari Icardi, Perisic e Joao Mario quello nelle mani dell’ad sarebbe un vero e proprio gruzzoletto, spendibile anche per piazzare il famoso colpo da novanta atteso per il centrocampo.

