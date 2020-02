Mercato – Inter, Werner nome forte: Klopp pressa, ma Conte offre maggiori garanzie

L’Inter a fine stagione potrebbe salutare Lautaro Martinez e Timo Werner potrebbe rappresentare il profilo ideale per raccogliere l’eredità dell’argentino. A giugno, in casa nerazzurra potrebbe profilarsi una vera e propria rivoluzione in attacco e la dirigenza di Viale della Liberazione è già al lavoro per non farsi trovare impreparata.

Solo Romelu Lukaku è sicuro di restare al 100%. Alexis Sanchez, infatti, quasi sicuramente farà ritorno al Manchester United e Sebastiano Esposito potrebbe essere ceduto in prestito per fare esperienza. In caso di cessione del “Toro”, Beppe Marotta avrebbe individuato tre nomi per sostituirlo: Werner, Aubameyang e Martial. Il primo piace moltissimo alla dirigenza nerazzurra, sia per la giovane età che per caratteristiche, ma in pole position per lui c’è il Liverpool.

Secondo quanto riporta ‘Sky Sports UK‘, però, c’è un nodo che potrebbe frenare l’affare. Il problema non è economico (gli inglesi sono pronti a versare i 60 milioni della clausola rescissoria), ma il giocatore ha chiesto rassicurazioni sul futuro ruolo e Klopp, con Salah, Firmino e Mané, non è in grado di garantire al tedesco un posto da titolare. Cosa che invece, con l’eventuale partenza di Lautaro Martinez potrebbe fare l’Inter, con Conte eventualmente pronto a schierarlo tra i titolari.

