Mercato – Il West Ham osserva Gabigol: a gennaio possibile tentativo con l’Inter

Se anche Everton e Crystal Palace in passato sono più volte state accostate a Gabigol, tra gli ultimi club sulle tracce del centravanti brasiliano – come riportato dal The Sun – si è appena iscritto anche il West Ham. Gabriel Barbosa, dopo la stagione dei record in cui ha praticamente fatto la storia della maglia del Flamengo nonostante la sconfitta nella finale della coppa del mondo per club contro il Liverpool ai supplementari, potrebbe lasciare il Brasile. Nella stessa partita in cui sono stati avvistati degli osservatori inviati dagli Hammers.

Il suo prestito scadrà infatti il 31 dicembre per poi fare ritorno all’Inter. Più volte, però, sia Marotta che Conte hanno pubblicamente espresso la loro intenzione nel non voler puntare ancora una volta sul brasiliano, ma di essere aperti a qualsiasi tipo di proposta congrua al valore del calciatore. Per questo motivo, se da una parte il Flamengo rivendica un vecchio accordo con il club nerazzurro, dall’altra il rendimento clamoroso che Gabigol ha avuto nella passata stagione potrebbe far scegliere all’Inter di cedere alla più ricca corte dei club inglesi.

