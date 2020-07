Repubblica – Bluff di Marotta? L’Inter ha un piano preciso per Zaniolo: i costi dell’affare

Qualcosa sembra essersi rotto tra Nicolò Zaniolo e la Roma. Come riportato da La Repubblica, il centrocampista giallorosso è stato duramente attaccato da Fonseca e da alcuni suoi compagni di squadra per l’atteggiamento mostrato in campo contro il Verona.

Una situazione che ha scosso molto Zaniolo e con il passare dei giorni il malumore non è passato. L’infortunio al polpaccio, che lo ha costretto a saltare la sfida di campionato contro l’Inter, ha permesso alle parti di prendersi una pausa ma la prossima settimana il suo agente sarà a Roma e inevitabilmente si parlerà del suo futuro.

La Roma non ha intenzione di mettere Zaniolo sul mercato ma il giocatore starebbe prendendo in considerazione la scelta di lasciare la capitale. Mourinho lo vuole al Tottenham, la Juventus continua a seguire ma attenzione all’Inter.

Nonostante le smentite dell’ad Marotta, la dirigenza nerazzurra sembra avere un piano ben preciso: se vendesse Lautaro e non riuscisse a raggiungere una punta (Aubameyang, Martial) punterebbe tutto su Zaniolo, magari in coppia con Dzeko. E’ una specifica richiesta di Conte che vorrebbe anche Kanté.

Costo dell’operazione Zaniolo? La Roma potrebbe cederlo solo se non ci fosse il passaggio di quote, ma non farà sconto. Servono 70/80 milioni.

