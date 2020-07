Derby d’Italia per Zaniolo: l’Inter ci prova, intermediari al lavoro. L’asso nella manica di Marotta

Nuovo derby d’Italia sul mercato tra Inter e Juventus per Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Marotta e Paratici sono pronti a sfidarsi per il gioiello della Roma, ceduto dalla dirigenza nerazzurra ai giallorossi nell’affare Nainggolan.

La squadra della capitale potrebbe cedere Zaniolo vista la mancata qualificazione in Champions League, Inter e Juventus stanno iniziando a muoversi in vista di agosto. Paratici è in costante contatto con l’ad Fienga, l’Inter potrebbe far leva sulla percentuale del 15% sulla futura cessione di Zaniolo e quindi ottenere uno sconto.

Qualche sondaggio è già stato effettuato da intermediari. Un’idea sarebbe quella di arrivare a Zaniolo in cambio di soldi e Nainggolan, rimasto fortemente legato a Roma. Attenzione anche alla concorrenza dell’estero, soprattutto di Tottenham e Real Madrid.

