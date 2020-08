Mercato – Zappa nel mirino della Serie A: il Cagliari ci pensa. L’inter osserva

Un campionato da assoluto protagonista in Serie B con la maglia del Pescara: Gabriele Zappa, talento del vivaio dell’Inter, ha messo a segno 5 reti ed un assist in stagione che – per un giocatore che di ruolo fa il terzino – sono sicuramente numeri importanti.

Il suo profilo è così entrato nel mirino di alcuni club di Serie A: come riporta TuttoMercatoWeb.com il Cagliari di Eusebio Di Francesco ha messo gli occhi su Zappa. La società sarda ha il chiaro obiettivo di creare un mix di giovani scommesse e calciatori esperti per migliorare la stagione appena terminata e potrebbe piazzare il colpo di mercato. L’Inter nel frattempo pensa ad una recompra – fissata a 4 milioni di euro – dal Pescara. Il terzino infatti la scorsa stagione è stato venduto a titolo definitivo.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<