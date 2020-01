Mercato – Zaza proposto all’Inter, c’è l’intesa con Marotta. Si aspetta apertura del Torino

Sono ore caldissime per il mercato dell’Inter, alla disperata ricerca di un altro attaccante che faccia da vice Lukaku. Dopo i tentativi per Giroud, Llorente e Slimani, l’ultima idea porta ad un attaccante italiano, vecchia conoscenza di Antonio Conte dai tempi della nazionale. Si tratta di Simone Zaza, calciatore proposto ai nerazzurri dall’agente Beppe Bozzo che ha già trovato l’intesa con Marotta. Adesso, però, dipende tutto dal Torino e dalla formula che chiederà all’Inter per la cessione.

Queste le parole dell’esperto di mercato Nicolò Schira: “Il regista dell’idea Simone Zaza all’Inter, ovvero l’avvocato Beppe Bozzo, ha intesa con Marotta per portare il suo assistito in nerazzurro. Ora dipende dal Torino: in prestito gratuito (con diritto o meno) si può fare. In prestito oneroso Suning meno convinta”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!