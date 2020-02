Mertens balla tra Napoli, Monaco ed Inter. Conte è la tentazione forte, il contratto è già pronto

Il suo nome è Dries, ma i tifosi del Napoli lo chiamano ‘Ciro’. Basterebbe questo per capire il fortissimo legame che, nel corso degli anni, si è sviluppato tra la tifoseria azzurra e Dries Mertens. Il centravanti belga, però, è in scadenza di contratto e le parole espresse da De Laurentiis quattro mesi fa non lasciano spazio a grandi interpretazioni. “Se lui e Callejon considerano i soldi un fine vadano a giocare in Cina”, aveva detto il presidente del Napoli.

Le due posizioni, ora, si sono un po’ ammorbidite, tanto che un rinnovo di contratto è stato proposto ed il calciatore lo ha anche preso in considerazione. Nell’ambito delle riflessioni che il ragazzo sta facendo, scrive il Corriere dello Sport, sono però forti anche le tentazioni chiamate Monaco ed Inter. In particolar modo, essere allenati da Antonio Conte ed avere la possibilità di giocarsi lo Scudetto ed altri titoli importanti rappresentano una forte tentazione per Mertens.

Il contratto, poi, è già pronto: per lui sono pronti 10 milioni garantiti fino al 2022, con un possibile indennizzo al momento della firma. A questo punto la palla passa a Mertens: il ritorno al San Paolo da avversario potrebbe essere l’unico freno al ‘sì’ milanese.

