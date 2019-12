GdS – Mertens rifiuta il Dortmund, ma non chiarisce sul futuro: Gattuso spinge per il rinnovo

Non è ancora del tutto chiaro quello che sarà il prosieguo della carriera di Dries Mertens. L’attaccante belga, dopo la rottura con la società verificatasi nelle scorse settimane, aveva lasciato intendere che già a gennaio sarebbe potuto andar via, con sei mesi d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. L’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina, però, potrebbe aver cambiato qualcosa, al punto da portare il ragazzo a rifiutare la corte del Borussia Dortmund.

Non vi sono comunque passi in avanti per quanto riguarda il rinnovo e l’impressione, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, è che le due strade si separeranno in ogni caso a fine stagione. Sebbene i tentativi di mediazione da parte di Gattuso, De Laurentiis difficilmente cederà alle richieste elevate del calciatore per il rinnovo. Tra i possibili club pronti ad accoglierlo a parametro zero, l’Inter è sicuramente tra le principali contendenti.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!