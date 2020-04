Mertens, il futuro è nelle tue mani. Inter, Napoli o Monaco: la scelta è decisa

Il futuro di Dries Mertens tiene in fibrillazione più squadre. In primis, naturalmente, il Napoli: squadra e ambiente sono legatissimi al belga, ed il legame è assolutamente reciproco. Con il gol al Barcellona ha raggiunto il record di marcature (121) di Marek Hamsik in azzurro, e per il popolo partenopeo ‘Ciro’ è ormai un beniamino. Inter e Monaco, invece, sognano di portare a casa un attaccante non più giovanissimo, ma ancora assolutamente decisivo e di caratura internazionale. Il colpo, a parametro zero, rappresenterebbe un vero affare.

La scelta del belga, spiega però La Gazzetta dello Sport, non sarà unicamente di tipo economico. Dries sa perfettamente che tutte le proposte saranno economicamente molto remunerative, motivo per cui la scelta che prenderà non sarà solo dettata da questo aspetto. Il contratto sarà importante a prescindere: Mertens dovrà solo decidere dove guadagnare quelle cifre. Inter, Napoli e Monaco attendono in trepidante attesa.

