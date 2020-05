Mercato – Mertens verso il no al rinnovo: Inter prima scelta, Chelsea in secondo piano

In vista dell’ormai certa partenza di Alexis Sanchez che a fine stagione farà ritorno al Manchester United dopo il prestito poco fortunato all’Inter, dalle parti di Appiano Gentile servirà immediatamente un sostituto dello stesso calibro. Un calciatore esperto ma disposto a partire indietro nelle gerarchie rispetto ai due attaccanti titolari – al momento Lukaku e Lautaro – ma comunque pronto per farsi trovare all’altezza nelle partite che contano sia in campionato che in Champions League.

L’identikit perfetto l’Inter lo ha praticamente trovato nella figura di Dries Mertens. L’attaccante del Napoli andrà in scadenza a fine stagione con il club partenopeo senza alcuna intenzione per il momento di rinnovare. Nonostante in passato avesse ribadito la fedeltà ai colori nerazzurri negandosi un trasferimento in Italia, le cose sono cambiate dopo la rottura degli ultimi mesi con la società. Stando a quanto scritto da Tuttosport, l’Inter rimane così in vantaggio su tutti, anche rispetto al Chelsea che comunque resta sempre vigile in seconda fila pronto ad approfittare di un passo falso dei nerazzurri.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!