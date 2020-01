CdS – Mertens sa delle offerte di Inter e Dortmund. Anche il Napoli può tornare in corsa

Quasi uno scherzo del destino per Dries Mertens che questa sera salterà il match contro quella che nel prossimo futuro potrebbe essere la sua nuova dimora. Come raccontato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il centravanti belga – che il prossimo giugno andrà in scadenza e che fino ad ora non ha dato segnali di possibile rinnovo – è venuto a conoscenza delle offerte di Inter e Borussia Dortmund e le sta valutando con molta calma.

Fino a questo momento non ha deciso nulla, anche perché lo stesso Napoli un’offerta importante nei suoi confronti l’ha pur fatta. Si tratta del medesimo ingaggio attualmente percepito: 4,2 milioni a stagione fino al 2022, con bonus in caso di firma. Prossimo ai 33 anni, Mertens vorrebbe gli venisse proposto un triennale per continuare ad esprimersi ad alti livelli sia in Italia che in Europa. Da questo punto di vista, il club azzurro dovrebbe fornire al calciatore le giuste garanzie sul piano delle ambizioni per il futuro.