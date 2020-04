Mertens-Napoli, è gelo fin dall’1 marzo: Conte spinge, lo vuole al centro del suo progetto

Si stringono le strade per il futuro di Dries Mertens. Il Monaco si è defilato, mentre il Napoli deve fare i conti con un vuoto temporale non indifferente: la proposta di rinnovo del presidente De Laurentiis, infatti, è arrivata l’1 marzo, ma ancora non ha ricevuto risposta. Le due squadre ancora in corsa, quindi, restano Inter e Chelsea. Conte spinge sulla possibilità di giocarsi reali possibilità per lo Scudetto, sulla centralità nel progetto e sulla presenza del connazionale Lukaku, che ha già provato a convincerlo.

Nelle ultime ore, però, la squadra di Lampard è tornata alla carica, dopo averci provato anche nel mese di gennaio. Lo scontro di mercato tra nerazzurri e Blues sarà serrato, anche perché un calciatore del valore di Mertens, pronto a liberarsi a parametro zero, in vista della crisi economica post-Coronavirus diventerebbe un colpo di altissimo livello per qualsiasi squadra.

