GdS – Mertens non rinnoverà con il Napoli: partenza anticipata a gennaio?

Nonostante le intenzioni di Dries Mertens fino a poche settimane fa fossero quelle di concludere la propria carriera con la maglia del Napoli, la rottura ormai nota con il presidente De Laurentiis ha compromesso le speranze future del centravanti belga. Il suo contratto, che insieme a quello di Callejon andrà in scadenza nel giugno 2020, non verrà rinnovato proprio perché le frizioni che si sono venute a creare con la società sono divenute insanabili. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante potrebbe addirittura anticipare l’addio dalla maglia azzurra.

Si è parlato di diverse ipotesi per il suo futuro: dalle ricche proposte cinese, ad un progetto giovane ed intrigante come quello dell’Inter. Le opzioni sul suo tavolo di certo non mancano, consapevole che qualora decidesse di cambiare squadra per via dell’età sarebbe probabilmente l’ultima spiaggia per chiudere nel migliore dei modi una grande carriera. L’unico ostacolo potrebbe riguardare l’ambizione personale del ragazzo, a soli 5 gol dal record di reti con la maglia del Napoli stabilito da Marek Hamsik a quota 123.

