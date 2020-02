Mercato – Mertens più vicino, mentre Sanchez si allontana dall’Inter

Non che vi siano dubbi sulla qualità del calciatore, confermata tra l’altro dalle ultime due partite giocate contro Udinese e Milan, ma il riscatto di Alexis Sanchez a fine stagione da parte dell’Inter sembra tutt’altro che semplice. Innanzitutto, perché il Manchester United pare intenzionato a volerlo rilanciare a partire dalla prossima stagione, quindi farebbe muro in caso di offerta nerazzurra per la cessione a titolo definitivo.

Ma, come scritto stamattina dal Corriere dello Sport, anche l’ingaggio percepito dal cileno – ovvero 12 milioni di euro l’anno – è assolutamente fuori dagli standard nerazzurri. Così, salgono vertiginosamente le quotazioni di Dries Mertens in ottica Inter. L’attaccante belga andrà in scadenza a giugno con il Napoli e già adesso potrebbe siglare un pre-contratto con il club interista. Nel frattempo, rimanendo in ottica United, il giovane Chong sembra piacere non poco all’Inter a parametro zero, anche se l’olandese potrebbe inizialmente finire al Jiangsu Suning.

