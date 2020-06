Mertens sul rinnovo: “Ci ho pensato tanto, il gruppo e la città hanno fatto la differenza”

Dries Mertens poteva essere il prossimo attaccante dell’Inter. Il giocatore belga – fino a qualche settimana fa – non aveva ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli, in scadenza a fine stagione. La società nerazzurra ci ha provato fino in fondo ma alla fine, la volontà di restare in Campania è prevalsa.

Al termine della finale di Coppa Italia, vinta dai partenopei, ha parlato proprio Mertens ai microfoni della Rai sul rinnovo fino al 2022 annunciato nel pomeriggio: “Quando giochi a Napoli è una cosa speciale, come i tifosi. Oggi come squadra abbiamo vinto e anche grazie alla preparazione. E’ iniziata in quarantena e lì abbiamo vinto. Ho pensato tanto al rinnovo e dopo penso che il gruppo, l’allenatore e tutto lo staff, è stato fondamentale. Poi c’è la città. Per me la quarantena era una vacanza, qui sto bene e già lì avevo firmato il contratto”.



