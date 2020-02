Messi-Barcellona bomba ad orologeria, mezza Europa col fiato sospeso. Suning ci pensa?

È assolutamente inutile, almeno per ora, parlare di trattative o interessamenti, è bene precisarlo. Ciò che però sta accadendo in seno al Barcellona ha dell’incredibile e sta interessando letteralmente mezza Europa. La bomba scoppiata qualche ora fa in casa blaugrana, infatti, vede uno scontro totale tra Leo Messi ed il ds Eric Abidal. Il motivo riguarda una recente dichiarazione di quest’ultimo, che ha addossato la colpa dell’esonero di Valverde, peraltro molto apprezzato dalla Pulce, ai calciatori. E Messi, dopo quelle parole, è andato su tutte le furie.

Ciò che spaventa il popolo blaugrana, scrive La Gazzetta dello Sport, è una clausola che fu concessa a Messi nel momento dell’ultimo rinnovo di contratto. L’argentino, raggiunti i 32 anni di età (a giugno saranno 33), ha in mano un pezzo di carta che, nonostante la clausola da 700 milioni pendente sulla sua testa, gli consente di liberarsi a parametro zero, con un preavviso sulla scelta di 30 giorni. Ecco quindi il perché ora club come il Manchester City, United e Paris Saint-Germain possono chiedere informazioni in merito.

Ma non solo loro: nel novero delle squadre potenzialmente interessate, scrive la Rosea, è opportuno comprendere anche Juventus ed Inter: i primi perché hanno già dimostrato con l’operazione Cristiano Ronaldo di avere le capacità e l’abilità di mettere a segno un colpo simile, mentre i secondi perché Suning ha mostrato la volontà di fare acquisti che diventino anche uomini immagine di una società in continua crescita. Senza dimenticarsi che, in ottica lotta Scudetto, contrapporre al Cr7 bianconero un Messi nerazzurro sarebbe un qualcosa che va oltre l’affascinante…

