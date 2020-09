Messi-Barcellona, non è finita? Il padre rivela: “Potrebbe restare”. Pomeriggio decisivo

Lionel Messi potrebbe clamorosamente restare al Barcellona. A rivelarlo è il padre dell’argentino, Jorge, intercettato dai microfoni di Deportes Cuatro in mattinata. Risposta affermativa alla domanda su una possibile permanenza, seguita poi da un “molto bene” relativo all’andamento dell’incontro con il presidente Bartomeu. La partita quindi è ancora apertissima, con possibilità molto più concrete, però, di una possibile permanenza.

In questo senso, il pomeriggio odierno potrebbe essere decisivo: in mattinata Jorge Messi ha incontrato nuovamente i suoi avvocati, e nelle prossime ore è atteso un ulteriore confronto con il figlio Lionel. Da lì si comprenderà in che direzione andrà la telenovela di mercato che tiene tutto il mondo calcistico col fiato sospeso.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<