Il riflesso di Messi sul Duomo di Milano: la tv di Suning presenta così Inter-Napoli! Indizio di mercato?

Era già successo sia con Sandro Tonali che con N’Golo Kanté nelle scorse settimane, mentre stamattina è toccato a Leo Messi. L’ultimo grande nome accostato all’Inter, è stato infatti scelto dal canale telematico del gruppo Suning PPTV per la copertina di presentazione del match in programma questa sera tra la formazione di Antonio Conte ed il Napoli. Un’immagine emblematica, con il riflesso della sagoma del fenomeno argentino sul Duomo di Milano. Sul retro della maglia, però, il 10 di Messi non è più accompagnato dal logo del Barcellona, bensì da quello dell’Inter.

Effettivamente, nelle ultime settimane il sogno legato alla leggenda argentina si è improvvisamente riacceso a causa delle note frizioni avute con la dirigenza blaugrana e i mancati incontri per il rinnovo, visto che l’attuale contratto che lega Messi al Barcellona entrerà a partire da settembre ufficialmente nell’ultimo anno previsto dal precedente accordo. Nonostante le ripetute smentite del presidente Bartomeu, fiducioso invece di trovare una nuova intesa, in Italia il nome del 10 blaugrana continua ad essere accostato all’Inter di Suning.

