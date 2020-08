Sport – Messi in guerra col Barcellona! E intanto l’Inter contatta gli agenti

Si concluderà ufficialmente nei prossimi giorni l’era di Leo Messi al Barcellona. Il fenomeno argentino, dopo aver dominato per tutto lo scorso decennio in Europa e nel Mondo, ha deciso di tuffarsi finalmente in una nuova esperienza e prendere il largo dalla Catalogna. Una scelta che in pochi si aspettavano, ma che probabilmente era diventata necessaria per il ragazzo se consideriamo il rapporto deteriorato nell’ultima stagione con il presidente Bartomeu e con buona parte della società.

Così, dopo mesi di prime pagine su Lautaro Martinez, ecco che inevitabilmente questa mattina Sport ha parlato della possibile guerra contrattuale tra Messi e il Barcellona, visto che l’argentino vorrebbe liberarsi a costo zero utilizzando la clausola rescissoria presente sul suo contratto. Tra i club sulle sue tracce, si parla anche dell’Inter che – al pari di Paris Saint Germain, Manchester United e City – avrebbe già contattato con gli agenti del calciatore ancora prima della decisione ufficiale di lasciare il Camp Nou.

