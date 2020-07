CM.it – Messi, conferme sul padre Jorge a Milano. Ma l’arrivo non riguarda il mercato

Non è chiaramente una novità che il padre di Leo Messi, Jorge, a partire dal mese di agosto – per questioni prevalentemente fiscali – sposterà in Italia il centro dei suoi affari. La coincidenza è che la nuova residenza di Messi senior verrà spostata esattamente a Milano, tra l’altro a pochi passi rispetto alla sede dell’Inter di Viale della Liberazione. Nulla a che vedere con il mercato, ovvio, anche se le voci legate alla società nerazzurra non si sono ancora placate.

Secondo quanto raccolto da calciomercato.it, fonti molto vicine all’argentino avrebbero confermato la nuova casa milanese della famiglia Messi. Il punto, però, è che non si tratta della prima volta che la Pulce fa investimenti di questo tipo nel settore immobiliare. Difatti, Jorge Messi possiede altre abitazioni in diverse città come Londra, Miami, Barcellona, Sitges e Buenos Aires.

