TS – Il Milan piomba su Gaich: è derby di mercato con l’Inter

In mezzo alla delusione in casa Inter per il pareggio ottenuto ieri in casa contro il Sassuolo, si torna per un attimo a parlare di calciomercato. Dalle notizie riportate sui quotidiani di questa mattina, sulle pagine di Tuttosport si fa riferimento ad un inserimento a sorpresa da parte del Milan nei confronti di Adolfo Gaich. Il forte e possente centravanti del San Lorenzo è però conteso all’Inter, che rispetto ai rossoneri si è mossa in grande anticipo per il centravanti classe 1999.

In Argentina lo chiamano el Tanque, ovvero il carro armato, proprio come l’ex Atalanta German Denis per via dell’imponente stazza fisica da 192 centimetri per 82 chili. L’interesse del Milan è comunque concreto e la dirigenza rossonera ad acquistare l’attaccante a titolo definitivo. Il San Lorenzo, che ha ricevuto anche la corte del Benfica, parte da una richiesta di almeno 15 milioni di euro: l’asta per il centravanti argentino può entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!