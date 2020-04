CdS – Clamoroso, il Milan e il piano Icardi: Maurito spinge per il ritorno in Serie A. Ancora con Spalletti?

Mauro Icardi al Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport potrebbe essere questa la vera bomba della prossima finestra di calciomercato. Uno scenario difficile ma non impossibile. Il futuro dell’argentino è ancora un rebus: nonostante i 21 gol realizzati in 30 partite disputate con il Psg, l’ex capitano dell’Inter spingerebbe per il ritorno in Italia e in Serie A.

Zhang non ha alcuna intenzione di venderlo alla Juventus, se il Psg non eserciterà il diritto di riscatto Maurito tornerebbe così a Milano e diventerebbe un peso per tutti. L’arrivo sulla panchina del Milan di Spalletti potrebbe far decollare l’affare: nonostante il caos scoppiato nello spogliatoio un anno fa, con il tecnico di Certaldo Icardi ha realizzato la sua miglior stagione assoluta con 29 gol nel 2017/18.

