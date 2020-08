Milito: “Barcellona su Lautaro? Sta bene all’Inter e lo vogliono tenere”

Intervenuto sulle frequenze radiofoniche di Radio del Plata nel corso del programma De Lado A Lado, il Principe Diego Milito – a distanza di anni – continua a far sognare i tifosi nerazzurri. Interrogato sul rendimento straordinario avuto da Lautaro Martinez nella stagione appena conclusa e sul possibile futuro a Barcellona del centravanti argentino, l’attuale dirigente del Racing de Avellaneda ha spiegato che il Toro potrebbe rimanere ancora a lungo a Milano.

L’ex attaccante, infatti,m ha rivelato che Lautaro si trova molto bene all’Inter e che nell’ambiente nerazzurro non sono assolutamente pronti a rinunciare al suo talento. Un indizio di mercato che può far ben sperare in vista della prossima stagione. Queste le parole di Milito: “Barcellona? Lautaro sta molto bene all’Inter, lo vogliono tenere, vedremo cosa succederà in futuro. Ha disputato una buona stagione e la cosa importante è che continui a crescere”.

