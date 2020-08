Minguella (ex agente Messi): “Andrà all’Inter, in Italia si pagano meno imposte”

Dopo la notizia che ha sconvolto non solo il mondo sportivo spagnolo, ma probabilmente quello di tutto il mondo con l’addio di Leo Messi dal Barcellona, sarà ovviamente interessante capire adesso dove l’argentino vorrà proseguire la carriera. Ad oggi, probabilmente in pochi si sarebbero infatti aspettati di vedere il suo cognome su una maglia con colori diversi da quelli blaugrana. Secondo l’ex agente del calciatore Josep Maria Minguella, vi sarebbe già un club alle spalle di Messi. Si tratta dell’Inter, squadra favorita per via dei vantaggi fiscali che ne deriverebbe un trasferimento dell’argentino in Italia.

Queste le sue parole rilasciate per la Cope: “Per me, Messi ha già una squadra: l’Inter. In Italia pagano meno imposte e per questo si potrebbe fare, infatti lì c’è anche Cristiano Ronaldo. Mi sembra invece difficile vederlo in Inghilterra, nonostante nel Manchester City vi sia il suo amico Aguero e Guardiola. Quello che deve fare il Barça è ricostruire la squadra. Se con Leo non avrei saputo in quale direzione stesse andando la squadra, immagina senza di lui”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<