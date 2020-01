Mirror – Chelsea, super offerta al Lione per Dembelé: nell’affare anche Giroud?

Olivier Giroud è uno dei profili seguiti dalla dirigenza dell’Inter qualora si decidesse di intervenire sul mercato anche per rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Conte: l’attaccante francese è in scadenza di contratto con il Chelsea, ha già lavorato con Conte a Londra ma al momento l’operazione in stand-by visto che l’Inter è concentrata su altri fronti.

Il futuro di Giroud così potrebbe essere di nuovo in Francia. Secondo quanto riportato dal Mirror, il Chelsea sarebbe disposto ad utilizzare il campione del mondo come contropartita tecnica, più 40 milioni di euro, per arrivare a Moussa Dembele, attaccante francese classe 1996 in forza al Lione.

Seguito dai principali top club europei, Dembele ha segnato fin qui 10 gol in 18 partite e la dirigenza dei Blues lo vorrebbe subito portare a Londra e alternarlo in attacco con Tammy Abraham. Il Lione al momento non ha alcuna intenzione di privarsi della propria stella ma la carta Giroud potrebbe far cambiare gli scenari.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!