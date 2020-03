Mirror – Mourinho sfida il Manchester United: Godin è l’obiettivo del Tottenham

Dopo una stagione appena, le strade dell’Inter e di Diego Godin dovrebbero separarsi. Il feeling tra il difensore uruguagio e Antonio Conte non è scattato probabilmente a causa del sistema difensivo a tre uomini, che ha permesso anche al giovane Alessandro Bastoni di rubare il posto del compagno più esperto. Tra l’idea suggestiva di tornare a Madrid per svolgere il ruolo di vice allenatore al fianco di Diego Simeone e la corte del Manchester United, un’altra opzione potrebbe aprirsi al difensore.

Stando all’indiscrezione pubblicata dal Mirror, sulle tracce di Diego Godin è tornato José Mourinho. Il tecnico portoghese lo aveva già richiesto due anni fa sulla panchina del Manchester alla dirigenza dei Red Devils, ricevendo in cambio un secco no da parte dell’uruguagio, ancora legatissimo all’Atletico Madrid. Adesso, con una probabile partenza a fine stagione, l’idea di raggiungere lo Special One al Tottenham per gli ultimi anni di carriera stuzzica senz’altro la fantasia del centrale nerazzurro.

