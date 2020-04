Mirror – Offerta Chelsea per il rinnovo di Giroud! Ma non basta: la proposta dell’Inter è superiore

E’ stato ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra a gennaio, salvo poi ritrovarne una da titolare al centro dell’attacco del Chelsea. Olivier Giroud ha ammesso in prima persona di aver desiderato l’Inter ma l’attaccante francese, in scadenza di contratto con i Blues, rimane ancora in orbita Conte.

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Chelsea ha avviato i contatti per prolungare di un altro anno il contratto del campione del mondo ma questo costringerebbe la dirigenza inglese a violare la propria linea di rinnovo annuale over 30. L’attaccante infatti vuole firmare un biennale e chiederebbe garanzie di impiego in ottica Nazionale. Per questo resta in piedi l’ipotesi Inter, disposta a mettere sul piatto un biennale a 5 milioni netti a stagione.

