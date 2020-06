Monza, nel mirino un giovane difensore dell’Inter per tentare la scalata verso la Serie A

Ha progetti ambizioni il Monza del duo composto da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che nel giro di 12 mesi vuole tentare l’impresa di portare la formazione lombarda in Serie A. Un progetto, quello dei due ex dirigenti del Milan, parecchio nostalgico e che in un certo senso vale come una rivincita rispetto agli ultimi anni bui trascorsi nel club rossonero. Dopo aver vinto tanto soprattutto in Europa con il Milan, era giunto il tempo di ripartire dal basso per trovare nuovi stimoli ed emozioni diverse.

La squadra, ben allenata da Christian Brocchi, ha da pochi giorni centrato ufficialmente la promozione in Serie B. Per tentare al primo colpo di ottenere anche la scalata in A, Berlusconi e Galliani hanno seriamente deciso di mettere mano al portafoglio, stabilendo un budget per il mercato da circa 30 milioni di euro. Nel mirino del Monza, tra i tanti giovani individuati secondo quanto riportato da calciomercato.com, c’è il classe 1998 Andrew Gravillon, di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito all’Ascoli.

