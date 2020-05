Morais (vice di Mourinho) riapre i giochi: “Messi all’Inter è possibile, ecco perché”

José Morais, storico vice di Josè Mourinho all’Inter, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport della possibilità di vedere Lionel Messi in nerazzurro. Queste le sue dichiarazioni: “Credo che sia possibile che Messi vada all’Inter. Il motivo? Per la presenza di Zanetti, è come un magnete per i giocatori argentini. Per un giocatore argentino andare a giocare nell’Inter è come tornare a casa.”

Il collaboratore dello Special One prosegue: “La mia sensazione è che sia un club che ha un feeling speciale con gli argentini, anche grazie a quello che ha fatto Zanetti nel club. Ho questa sensazione perché tutti gli argentini che sono andati all’Inter erano giocatori straordinari e hanno fatto la fortuna del club. Credo che la stessa cosa possa accadere con Messi“.

