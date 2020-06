Morata, arrivano conferme dalla Spagna: pista Inter sempre più lontana

Nelle ultime ore molte voci legato al mondo del calciomercato hanno accostato Alvaro Morata al mondo Inter. L’attaccante spagnolo – in forza all’Atletico Madrid – secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato il perfetto sostituto in caso di addio di Lautaro Martinez, in direzione Barcellona.

Dopo l’annuncio di oggi di Sport Mediaset però, anche dalla Spagna continuano ad arrivare conferme “negative”: la pista Morata è sempre più fredda. Come riporta il Mundo Deportivo infatti l’ex Juventus non ha alcuna intenzione di lasciare Madrid e difficilmente accetterebbe la destinazione Milano. Sonoo due ora gli ostacoli: il costo elevato dell’operazione e la volontà dell’attaccante.



