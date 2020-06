Moratti ed il retroscena su Hamsik: “Lo volevo all’Inter ma De Laurentiis non me lo diede. Conte e Zhang…”

Tanti anni alla presidenza dell’Inter per Massimo Moratti ed innumerevoli sogni di mercato. Alcuni realizzati, altri no. Uno di questi è sicuramente il talento ex Napoli Marek Hamsik, come racconta l’ex presidente nerazzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Lo volevo prendere già quando era al Brescia, ma poi arrivò il Napoli. Chiesi ad Aurelio (De Laurentiis, ndr) ma rifiutò di cedere Hamsik ed ha fatto bene a tenerselo stretto. Mertens? Mi sarebbe piaciuto vederlo all’Inter con Lukaku ma anche in questo caso il presidente ha fatto la scelta giusta”.

Sul presente: “Credo che le figure di Antonio Conte e Steven Zhang siano vincenti. Hanno tutti voglia di vincere oltre alla passione e la scelta di portare Conte sulla panchina dell’Inter è stata importante. Con lui si può vincere qualcosa. Per quanto riguarda Lautaro penso che a breve si arriverà ad una soluzione, ma non so quale”.



