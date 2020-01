Di Marzio: “Moses è arrivato a Milano. Domani visite mediche approfondite per evitare un caso simile a quello di Spinazzola”

Dopo Ashley Young, l’Inter si appresta a formalizzare il secondo colpo sul mercato: Victor Moses. L’esterno, di proprietà del Chelsea e in prestito al Fenerbahce arriverà all’Inter in prestito con diritto di riscatto. A tal proposito Gianluca Di Marzio, intervenuto all’interno dell’appuntamento di Sky legato al mercato ‘Calciomercato – L’Originale‘, ha svelato l’arrivo del calciatore già questa sera a Milano. Queste le sue parole:

“Moses è a Milano. Prima di parlare di acquisto sicuro però, per evitare casi simili a Spinazzola, dovranno essere fatte domani visite mediche molto approfondite. Moses ha comunque avuto diversi infortuni muscolari nell’ultimo periodo e vuole verificare al meglio quello che è il suo stato di salute. Sulla parte tecnica garantisce Antonio Conte. Con lui 78 presenze in 2 anni e 8 gol, inventato in questo ruolo“.

